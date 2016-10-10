«Газпром» считает конкурентоспособным текущий уровень цены поставок газа в Турцию

«Газпром» поставляет газ в Турцию по конкурентоспособным ценам, заявил предправления «Газпрома» Алексей Миллер журналистам.

«Газпром» поставляет сегодня газ на турецкий рынок по очень конкурентноспособным ценам», - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли «Газпром» давать скидку турецкой стороне.

Отвечая на уточняющий вопрос, означают ли его слова, что никакой скидки для турецкой стороны не будет, Миллер заявил: «Это значит, что наш газ пользуется большим спросом на турецком рынке и цена очень конкурентоспособная».