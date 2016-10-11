Чиновники: Проект скважины «Роснефти» на Таймыре одобрен на общественных слушаниях

Участники общественных слушаний признали допустимым проект «РН-Шельф-Арктика» (дочерняя структура «Роснефти») по бурению скважины на Хатангском участке недр на Таймыре (Красноярский край). Это ТАСС сообщил представитель Таймырского муниципального района. По его словам, слушания признаны состоявшимися. Их участники решили, что то, что планирует сделать компания, допустимо «с точки зрения воздействия на окружающую среду при условии соблюдения планируемых природоохранных мероприятий». В протокол собрания внесены замечания местных жителей к проекту.

Бурение скважины запланировано на 2017–2018 гг. в юго-западной части полуострова Хара-Тумус на Таймыре. Предполагается, что она будет наклонно-направленной, длиной около 4,2 км и пройдет под дном Хатангского залива моря Лаптевых.

Хатангский участок недр расположен в морской части Восточно-Таймырского месторождения. В конце декабря 2015 г. премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче «Роснефти» для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья Хатангского участка недр. Это участок площадью 17 200 кв. км. Прогнозные ресурсы по категории Д2 в пределах этого участка на основании количественной оценки ресурсов углеводородного сырья России составляют: нефть – 288,1 млн т (геологические запасы) и 82,8 млн т (извлекаемые запасы); газ – 228,2 млрд куб. м; конденсат – 20,8 млн т (геологические запасы) и 13,6 млн т (извлекаемые запасы)».