ГСС и Interjet обсуждают возможность производства авиазапчастей в Мексике

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, производитель российского самолета Sukhoi SuperJet 100) обсуждает с мексиканской авиакомпанией Interjet варианты сотрудничества в области послепродажного обслуживания и возможного производства запасных частей для SSJ100, сообщил ТАСС замминистра промышленности и торговли Андрей Богинский.

«На данный момент у ГСС идет плотное взаимодействие с мексиканцами на предмет (создания) центра послепродажного обслуживания, идет обсуждение и вопросов, связанных с возможным производством запасных частей на территории Мексики», – сказал он.