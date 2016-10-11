Worldsteel прогнозирует рост мирового потребления стали на 0,2% в 2016 году

Мировое потребление стали в 2016 г., как ожидается, возрастет на 0,2% по сравнению с 2015 г. – до 1,501 млрд т, прогнозирует Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel (World Steel Association).

В 2017 г. ожидается рост потребления стали на 0,5% до 1,510 млрд т, сообщил председатель экономического комитета Т. В. Нарендран на ежегодной 50-й конференции Worldsteel, проходящей в ОАЭ.

В 2015 г. мировое потребление стали сократилось на 3% по сравнению с 2014 г. – до 1,499 млрд т.

«Стальная индустрия продолжает испытывать вызовы, связанные с увеличением неопределенности из-за геополитических ситуаций в различных частях мира. Недавний референдум в Великобритании увеличил неопределенность в отношении восстановления инвестиций в ЕС», – констатировал председатель экономического комитета. Среди негативных факторов он также назвал терроризм и выборы в США.

При этом он отметил, что в ЕС в 2016 г. потребление стали возрастет на 0,8% до 154,8 млн т, в 2017 г. – на 1,4% до 156,9 млн т, несмотря на ситуацию с Brexit и вызовы, связанные с проблемой беженцев. В то же время потребление стали в самой Великобритании, как ожидается, снизится из-за Brexit.

Несмотря на то что экономика США продолжает демонстрировать рост, сильный доллар вредит промышленному сектору. Потребление стали в США, как ожидается, в этом году снизится на 1,2% до 95 млн т, но возрастет на 3% в 2017 г. – до 97,8 млн т.

Потребление стали в Китае в 2016 г. снизится на 1% до 665,6 млн т, в 2017 г. – на 2% до 652,3 млн т вследствие снижения государством стимулирующих мер развития экономики.

Потребление стали в России в текущем году уменьшится на 3,6% до 38 млн т, но возрастет в 2017 г. до 38,4 млн т.

«В Китае и России снижение потребления стали в 2016 г. будет меньше, чем ожидалось», – констатировал Т. В. Нарендран.

World Steel Association объединяет около 170 металлопроизводителей (включая 9 из 10 крупнейших компаний мира), национальные и региональные индустриальные ассоциации и исследовательские институты. Членами Worldsteel производится около 85% всей стали в мире.