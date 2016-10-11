«Роснефть» пока не собирается ограничивать добычу нефти

Совет директоров «Роснефти» пока не обсуждал вопрос о сокращении добычи нефти в связи с возможным присоединением России к мерам ОПЕК по стабилизации рынка. Как передает ТАСС, это журналистам в Стамбуле сообщил президент BP, член совета директоров «Роснефти» Роберт Дадли. «Добыча "Роснефти" продолжает постепенно расти. Это дает большие возможности в будущем. Мы пока не обсуждали это на совете директоров "Роснефти". Я думаю, все возможно. Добыча может пойти вверх или нет. Прямо сейчас нет планов делать это», – сказал он.

10 сентября президент Владимир Путин заявил, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК о замораживании или сокращении добычи нефти. Он назвал это необходимым для ускорения восстановления баланса на рынке нефти.

«Зачем бы нам это делать?» – заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос Reuters, готова ли «Роснефть» ограничить добычу. Он объяснил, что сомневается, что такие страны ОПЕК, как Иран, Саудовская Аравия и Венесуэла, также согласятся ограничить добычу. Кроме того, по его оценке, рост котировок нефти выше $50 за баррель сделает рентабельными проекты США по добыче сланцевой нефти.