Чистая прибыль «Алросы» вырастет в 2–3 раза в 2016 году – Жарков

Чистая прибыль «Алросы» в 2016 г. будет в 2–3 раза выше показателя годом ранее, заявил президент компании Андрей Жарков в эфире телеканала «Россия 24».

«Она (чистая прибыль) будет, я думаю, в 2–3 раза выше прошлого года. Кратно выше, скажем так», – сказал он, отметив, что по итогам первого полугодия чистая прибыль «Алросы» составила порядка 80 млрд руб.

В 2015 г. чистая прибыль "Алросы" составила 32,2 млрд руб. по сравнению с чистым убытком в 16,8 млрд руб. по итогам 2014 г.

По словам Жаркова, «Алроса» может выплатить дивиденды по итогам года в размере 50% от чистой прибыли. «Чистый денежный поток позволяет заплатить дивиденды в том же объеме, как и в том году. Я имею в виду 50%», – сказал Жарков.