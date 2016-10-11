Совет директоров «Русгидро» одобрил продажу пяти плотин Ангарского каскада «Евросибэнерго»

Совет директоров «Русгидро» одобрил договор продажи пяти плотин Ангарского каскада ГЭС в пользу Тельмамской ГЭС («дочка» «Евросибэнерго»), сообщает ТАСС. Из материалов «Русгидро» следует, что цена сделки составит 10,95 млрд руб. 9 октября о том, что такая сделка готовится, сообщили источники СМИ и затем подтвердили в самой «Русгидро». Речь идет о правобережной и левобережной плотинах Братской ГЭС, плотине Усть-Илимской ГЭС, а также право- и левобережной плотинах Иркутской ГЭС, которые «Иркутскэнерго» (подконтрольна «Евросибэнерго») арендует у «Русгидро».

Независимую оценку рыночной стоимости плотин подготовила аудиторско-консалтинговая компанией KPMG.

Плотины Ангарского каскада «Русгидро» купила в сентябре 2011 г. по рыночной стоимости за 7,59 млрд руб.