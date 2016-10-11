Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 октября 2016 года

Политика

Кремль жестко обходится с диссидентами из числа крымских татар. Его тактика напоминает методы принудительного психиатрического лечения, использовавшиеся КГБ читать на FT.com

Республиканцы открыто спорят по поводу поддержки Дональда Трампа, потому что боятся проиграть демократам не только на президентских выборах, но еще и уступить им Сенат и даже Палату представителей Конгресса читать на WSJ.com

В Вашингтоне поговаривают, что член правления ФРС США Лаел Брейнард может стать министром финансов при Хиллари Клинтон. В то же время она подвергается критике за открытую поддержку Клинтон и решение пожертвовать $2700 на ее кампанию читать на FT.com

Точка зрения

Украинские активы показывают хороший рост в этом году, вознаграждая инвесторов, на фоне улучшения ситуации в экономики. Теперь вопрос в том, продолжится ли достигнутый прогресс. Главная проблема исходит из политической ситуации в стране и растущего недовольства мерами жесткой экономии, пишет старший партнер Macro Advisory Крис Уифер читать на FT.com

Экономика

Саудовская Аравия на этой неделе начнет встречаться с инвесторами, которые могут приобрести ее первые в истории евробонды. Ожидается, что размер эмиссии превысит $10 млрд. Также страна предупредила о рисках, которые грозят ее экономике из-за низких цен на нефть. Агентство Fitch присвоило ее евробондам рейтинг AA- с негативным прогнозом читать на WSJ.com читать на WSJ.com читать на FT.com

Парламент Японии одобрил увеличение бюджетных расходов на $32 млрд, что должно помочь премьер-министру Синдзо Абэ стимулировать экономику. Но некоторые экономисты требуют от правительства большего читать на WSJ.com

Курс бразильского реала к доллару вырос на 23% с начала года, а главный фондовый индекс Бразилии – на 41%. Аналитики ожидают, что тренд продолжится благодаря реформам правительства Мишеля Темера. В понедельник нижняя палата Конгресса проголосовала за поправку к конституции, которая позволит ограничить бюджетные расходы на 20 лет читать на FT.com читать на WSJ.com

Продолжительный спад на сырьевых рынках вынуждает экспортеров сырья, в частности страны Латинской Америки, реформировать свою экономику читать на WSJ.com

Индия, Китай и Индонезия в первом полугодии опередили США по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций в новые проекты, согласно fDi Markets читать на FT.com

Индустрия

Гендиректор LafargeHolcim Эрик Олсен в интервью FT рассказал о сложностях управления компанией, которая была образована в результате слияния двух крупнейших в мире производителей цемента читать на FT.com

Автомобили

Fiat Chrysler и канадский профсоюз Unifor достигли предварительного соглашения, согласно которому автопроизводитель повысит зарплаты рабочим и инвестирует более $400 млн в производство читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в Стамбуле заключили соглашение о строительстве «Турецкого потока». Газопровод позволит поставлять часть газа в Европу в обход Украины читать на FT.com

Добыча нефти в странах ОПЕК в сентябре достигла рекордных 33,6 млн баррелей в день, сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА). Это подчеркивает, как трудно будет членам картеля сократить добычу читать на WSJ.com читать на FT.com

Нефть во вторник утром подешевела из-за сообщения МЭА о росте нефтедобычи в мире читать на WSJ.com

Из-за сокращений и отмены инвестиций в нефтеразработки мир может через некоторое время столкнуться с нехваткой предложения нефти, заявил гендиректор Saudi Aramco читать на FT.com

BP отказалась от планов искать нефть и газ на глубоководном шельфе у южного побережья Австралии, посчитав проект слишком дорогим в нынешней обстановке читать на WSJ.com читать на FT.com

BP стремится стать скучнее. После периода бурного роста и аварии в Мексиканском заливе компания должна сосредоточиться на повышении производительности и маржи, а не крупных сделках, считает ее гендиректор Боб Дадли читать на FT.com

Финансы

ВТБ первым из крупных банков публично заявил о том, что из-за Brexit думает над перемещением своей европейской штаб-квартиры из Лондона в другой город ЕС. Об этом FT рассказал финансовый директор банка Герберт Моос читать на FT.com

Wells Fargo объявил о кадровых перестановках в руководстве на фоне скандала вокруг его практики продаж банковских продуктов. Ожидается, что президент и директор по операционной деятельности Тимоти Слоун в ближайшие годы займет пост гендиректора читать на WSJ.com читать на FT.com

Бывшие и нынешние сотрудники Wells Fargo утверждают, что менеджеры заставляли их продавать клиентам дорогие страховки от овердрафта, в которых те не всегда нуждались или о которых даже не знали читать на WSJ.com

Шансы на победу Дональда Трампа в президентских выборах снижаются, и инвесторы видят новый риск – что в случае его поражения демократы могут взять Конгресс полностью под свой контроль. Это может стать плохой новостью для компаний из некоторых отраслей и налогоплательщиков с высоким доходом читать на WSJ.com

В США группа демократов, включая Хиллари Клинтон и Берни Сандерса, предложила облагать налогом трейдинговые операции с акциями, облигациями и деривативами читать на FT.com

Центробанк Сингапура отзовет лицензию у местного подразделения швейцарского Falcon Private Bank и оштрафует банки UBS и DBS в связи с расследованием вывода средств из суверенного фонда Малайзии 1MDB читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

Московская NtechLab привлекла к себе внимание в 2015 г., опередив команду Google на соревнованиях по распознаванию лиц. Ее алгоритму можно найти много полезных применений, но также он вызывает беспокойство по поводу конфиденциальности читать на WSJ.com

Samsung попросила потребителей не использовать смартфоны Galaxy Note 7 из-за риска их возгорания читать на WSJ.com читать на FT.com

Samsung приняла радикальное решение полностью прекратить продажу смартфонов Galaxy Note 7. Проблемы компании с их отзывом могут навредить ее репутации. Во вторник котировки акций компании опустились на 8% читать на FT.com читать на WSJ.com

Проблемы Galaxy Note 7 в последние пару дней сильно ударили по японской TDK, «дочка» которой Amperex Technology производит около 35% аккумуляторов для этого смартфона. Samsung поначалу попросила Amperex заменить собственные возгорающиеся аккумуляторы, но теперь выяснилось, что загораются и аккумуляторы Amperex читать на FT.com

Верховный суд США во вторник впервые более чем за 100 лет рассмотрит дело о патентной защите дизайна. Речь идет об иске Apple к Samsung, которые судятся по этому вопросу с 2011 г. читать на FT.com

Акции Twitter в понедельник подешевели на 12%, поскольку надежды инвесторов на продажу компании снижаются читать на WSJ.com

Движки видеоигр стали настолько продвинутыми, что могут подходить сразу для целого ряда игр. Это упрощает компаниям разработку видеоигр и позволяет им экономить время и деньги. Также движки вызывают интерес у таких компаний, как Facebook и Amazon читать на WSJ.com

SoftBank инвестировала $130 млн в американский биоинжиниринговый стартап Zymergen читать на FT.com

Потребительский рынок

Люксовые товары в Великобритании стали относительно дешевыми благодаря тому, что фунт ослаб, а производители еще не подняли цены. Это привлекает потребителей читать на WSJ.com

Хедж-фонд PFM, который инвестировал почти $100 млн в стартап Theranos, подал в суд на него и его основателя Элизабет Холмс. PFM обвиняет компанию в том, что она ему лгала ради привлечения инвестиций читать на WSJ.com читать на FT.com

Сервису по вызову водителей Didi Chuxing удалось победить Uber на китайском рынке, но он столкнулся с новыми проблемами — власти нескольких крупных городов хотят ужесточить регулирование отрасли читать на WSJ.com

В Австралии некоторые эмигранты из Китая подрабатывают тем, что покупают потребительские товары и перепродают их на родине с наценкой до 50%. Но в этом году таможенные правила в Китае изменились и заниматься этим стало менее выгодно читать на FT.com

Недвижимость

Власти Берлина не хотят, чтобы город повторил судьбу Лондона, который стал слишком дорогим для жизни. В некоторых кварталах Берлина жители выступают против обновления зданий, поскольку из-за этого аренда жилья станет дороже. Эта проблема особенно актуальна для немецкой столицы, где жилье снимают 85% жителей читать на FT.com

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