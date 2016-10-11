General Electric покупает датскую LM Wind Power за $1,65 млрд

General Electric собирается купить датскую LM Wind Power. Сумма сделки может составить около $1,65 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе GE.

LM Wind Power производит лопасти роторов для ветряных двигателей. С 2001 г. компания принадлежит британскому инвестиционному холдингу Doughty Hanson.

Стороны планируют завершить сделку в первом полугодии 2017 г. Им еще предстоит получить соответствующие разрешения от регуляторов. GE рассчитывает, что благодаря покупке нового актива прибыль компании в 2018 г. увеличится.

«Это объединение поможет поддержать рост в сфере ветряной энергетики», - заявил президент и главный исполнительный директор GE Renewable Energy Жером Пекресс.