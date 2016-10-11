Анонс «Ведомостей» на 12 октября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
популярность управленческого резерва в России растет, но пользоваться им умеют плохо;
из-за Дональда Трампа его партия может потерять большинство в конгрессе;
в Лондоне стало дешевле всего покупать предметы роскоши.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: о пользе размещения евробондов по новой схеме и будущем российского финансового рынка рассказал в интервью предправления Национального расчетного депозитария Эдди Астанин
и статью на полосе «Комментарии»: имеют ли россияне право на интерес к богатству чиновников?
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».