«Ведомостям» стала известна новая команда топ-менеджеров «Башнефти»

13 октября совет директоров «Башнефти» досрочно прекратит полномочия предправления компании Александра Корсика и всех членов правления, следует из сообщения «Башнефти».

На место нового руководителя госкомпании предлагается назначить Андрея Шишкина, вице-президента «Роснефти» по энергетике, сообщили два источника, знакомые с предложением «Роснефти». Его контракт планируется заключить на пять лет, добавил один из них.

«Роснефть» не планирует оставить ни одного из нынешних руководителей «Башнефти», следует из предложений по замене правления к завтрашнему совету директоров «Башнефти».

Список «Ведомостям» раскрыл источник, знакомый с предложением госокмпании, и подтвердил другой человек, который видел это предложение. Корсик отказался от любых комментариев.

По их данным, в списке кандидатов вице-президент по правовому обеспечению бизнеса «Роснефти» Наталия Минчева, директор департамента кадров «Роснефти» Андрей Судаков, вице-президент, главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев, первый замруководителя направления трейдинга нефти и нефтепродуктов «Роснефти» Денис Нырков, директор департамента сводного планирования и отчетности «Роснефти» Ростислав Латыш и назначенный финдиректором «Итеры» в 2013 г. Сергей Лобачев.

Кроме того, «Башнефть» созывает внеочередное собрание на 16 декабря для избрания нового совета директоров, знает источник «Ведомостей».

В «Башнефти» пока не было никаких объявлений - просто все собирают вещи, рассказывает один из сотрудников компании.