Владимир Маркин вступил в должность первого замгендиректора «Русгидро»

Бывший официальный представитель СКР Владимир Маркин с 12 октября приступил к работе в «Русгидро» в должности первого заместителя гендиректора компании. Это говорится в пресс-релизе «Русгидро». В его полномочия входит организация взаимодействия со средствами массовой информации и органами власти, а также управление административно-хозяйственным комплексом компании.

Маркину 59 лет, он окончил журфак МГУ и получил второе образование по специальности юриспруденция, говорится в сообщении. Работал журналистом, ведущим и продюсером передач на телевидении и радио, первым заместителем председателя Комитета по делам печати и информации Московской области, руководил пресс-службами ряда фондов. Генерал-майор юстиции. Награжден орденом Дружбы, благодарностью президента России за заслуги в укреплении законности и правопорядка, наградами Следственного комитета России и других ведомств.

Маркин 21 сентября подтвердил, что подал рапорт об увольнении из СКР. 6 октября президент Владимир Путин подписал указ об увольнении генерал-майора юстиции с должности руководителя управления Следственного комитета по работе со СМИ. Этот указ 7 октября опубликован на официальном портале правовой информации. Появившиеся 7 октября новости Маркин прокомментировал в Twitter цитатой из песни Игоря Талькова «Я вернусь»: «Облегчённо вздыхают враги, А друзья говорят: "Устал". Ошибаются и те, и другие - это привал...»

«Я проработал в Следственном комитете с первых дней его образования - более девяти лет. Я считаю, что вместе с командой выстроил информационную политику, наладил системную работу. Считаю, что моя миссия выполнена, поэтому я решил попробовать себя на новом поприще», - сказал он ТАСС 21 сентября.

Сообщения о грядущей отставке Маркина появились незадолго до выборов в Госдуму. Он возглавлял пресс-службу СКР с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 г. За время работы официальным представителем Следственного комитета Владимир Маркин стал известен общественности не только как комментатор всех резонансных дел СКР, но и как автор колонок в газете «Известия», где он высказывал свое мнение о самых разных актуальных социально-политических вопросах, и как ведущий программы «Следствие покажет» на «Первом канале».