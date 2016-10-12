Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 12 октября 2016 года

Политика

Президент России Владимир Путин отменил поездку в Париж на следующей неделе на фоне разногласий между Москвой и Западом из-за конфликта в Сирии читать на WSJ.com читать на FT.com

Белый дом пообещал России «пропорциональный» ответ за хакерские атаки на национальный комитет Демократической партии. Американские спецслужбы пришли к выводу, что таким образом Кремль пытается повлиять на президентские выборы читать на WSJ.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отказался от попыток привлечь более широкий круг избирателей. Вместо этого он намерен усилить атаки на Хиллари Клинтон, чтобы оттолкнуть избирателей от нее читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон связывают большие надежды с Колорадо, где много избирателей не являются сторонниками республиканцев или демократов читать на FT.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала, что перед началом процесса выхода страны из ЕС в парламенте состоятся дебаты по поводу стратегии правительства читать на FT.com

Решительность и жесткость председателя КНР Си Цзиньпина во многих вопросах руководства страной порождает спекуляции и рассуждения аналитиков о том, что он может попытаться отказаться от правил, определяющих смену правящих элит. В частности, оставить у власти союзников – членов постоянного комитета политбюро КПК (пятеро из семи должны уйти в 2017 г., так как им будет 68 лет) и позднее даже не пойти на смену всего руководства страны, происходящую раз в 10 лет читать на FT.com

Airbus угрожает подать иск против правительства Польши из-за срыва сделки по покупке 50 многоцелевых вертолетов Caracal на $3,5 млрд. Вместо них оно решило приобрести вертолеты Black Hawk у Lockheed Martin. Париж предупредил Варшаву, что этот спор может иметь дипломатические последствия, и президент Франсуа Олланд уже отменил запланированный визит в Польшу читать на FT.com

Точка зрения

Стратегические цели строительства «Турецкого потока» для России и Турции ясны. Тем не менее подписанное на этой неделе соглашение между странами может быть скорее вопросом риторики. Так, Турция хочет показать, что она открыта для бизнеса, пишет колумнист FT Дельфин Штраусс читать на FT.com

Экономика

Евросоюз опасается, что в Португалии может повториться долговой кризис и стране снова понадобится финансовая помощь. Экономика страны растет слабо, инвестиционный климат ухудшается, а долг равен около 130% ВВП читать на WSJ.com

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон предлагают противоположные варианты налоговой политики, показывает исследование Tax Policy Center. Если политика Трампа приведет к снижению налоговых поступлений, то Клинтон — к росту. Особенно это заметно на примере налогов для наиболее богатых людей. Штаб Трампа раскритиковал исследование и обвинил его авторов в предвзятости читать на WSJ.com

Техас, который в свое время помог экономике США выйти из рецесии, теперь стал ее больным местом из-за низких цен на нефть читать на WSJ.com

Индустрия

Бюджетные авиаперевозчики, включая Norwegian Air Shuttle, канадскую WestJet Airlines и исландскую WOW, расширяют свой бизнес трансатлантических перелетов. С помощью дешевых билетов они навязывают конкуренцию на этом направлении ведущим авиакомпаниям читать на WSJ.com

Alcoa, которая с 1 ноября разделится на две компании, снизила прогноз прибыли аэрокосмического подразделения и сообщила о снижении квартальной выручки читать на WSJ.com

Автомобили

Toyota и Suzuki обсуждают партнерство в сфере разработки новых технологий. Это может помочь последней стать одним из ведущих японских автопроизводителей после того, как ее партнерство с Volkswagen закончилось неудачей несколько лет назад читать на WSJ.com читать на FT.com

BMW намерена выпускать электрические версии всех своих автомобилей. Это позволит компании лучше конкурировать с Tesla и соответствовать ужесточающимся экологическим стандартам читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в среду утром немного подорожала, так как инвесторы продолжают надеяться на сокращение добычи странами ОПЕК. Также аналитики прогнозируют дальнейшее снижение запасов нефти в США читать на WSJ.com

Страны ОПЕК увеличили нефтедобычу в сентябре, по данным картеля. Но его данные расходятся с информацией, предоставляемой его членами, и это может осложнить их переговоры о сокращении добычи читать на WSJ.com

Министр нефти ОАЭ дал понять, что новые детали плана ОПЕК по ограничению нефтедобычи вряд ли станут известны на этой неделе читать на WSJ.com

Из-за низких цен на нефть американские нефтяники сократили добычу нефти. Но из-за этого снизилась и добыча попутного газа. В результате цены на газ в стране значительно выросли в этом году читать на WSJ.com

Финансы

Курс фунта стерлингов по отношению к корзине мировых валют во вторник достиг исторического минимума, согласно Банку Англии. После референдума о Brexit этот курс опустился на 15%. Но в среду утром фунт укрепился по отношению к доллару благодаря обещанию премьер-министра Терезы Мэй провести дебаты в парламенте перед тем, как начать процесс выхода из ЕС читать на WSJ.com читать на FT.com

В падении фунта есть как плюсы, так и минусы для работающих в Великобритании местных и иностранных банков читать на FT.com

Проблема банковского сектора в Германии заключается не только в Deutsche Bank. В стране попросту слишком много банков, но осуществить консолидацию сектора сложно из-за правовых и политических препятствий читать на WSJ.com

Руководители Wells Fargo на телеконференции с топ-менеджерами банка изложили стратегию по выводу его из кризиса. Сначала будет хуже, прежде чем ситуация улучшится, предупредили они читать на WSJ.com

Активы под управлением Omega Advisors Леона Купермана сократились примерно на четверть до $4 млрд после того, как в сентябре Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила хедж-фонд в инсайдерской торговле читать на FT.com

Семейная инвесткомпания Стивена Коэна Point72 Asset Management пытается привлечь новых трейдеров, предлагая им более высокие бонусы. Но получить их они смогут только в том случае, если их результаты будут лучше роста рынка читать на WSJ.com

Технологии

Ситуация с возгорающимися смартфонами Galaxy Note 7 становится первым серьезным тестом для наследника империи Samsung Ли Чжэ Ёна. Именно он во вторник принял решение о прекращении выпуска этой модели, с которой компания связывала большие надежды читать на WSJ.com

Samsung снизила прогноз операционной прибыли в III квартале на треть в связи с отзывом смартфонов Galaxy Note 7 читать на FT.com читать на WSJ.com

До сих пор неясна причина возгорания смартфонов Galaxy Note 7. Возможно, она заключается не в самих аккумуляторах, а в стремлении Samsung создать устройство, превосходящее новые iPhone читать на FT.com

Фиаско Galaxy Note 7 ставит под вопрос будущее всей линейки смартфонов и может нанести урон бренду Samsung в секторе читать на FT.com

В четверг Sony выпустит свой шлем виртуальной реальности стоимостью $399. Компания надеется, что он станет таким же хитом, как когда-то консоль PlayStation читать на WSJ.com

Акции Ericsson обрушились на 17% в среду утром после того, как компания предупредила о резком снижении прибыли. На прошлой неделе компания уже объявила о планах сократить 20% сотрудников в Швеции читать на WSJ.com читать на FT.com

Boeing уже второй раз в этом году отложил первый пилотируемый полет своего космического такси CST-100 Starliner. На этот раз еще на полгода - до середины 2018 г. Из-за этой программы компания может сделать списания уже в отчете за III квартал читать на WSJ.com

Поставки персональных компьютеров в III квартале снова снизились, хоть и не так сильно, как ранее. Об этом свидетельствуют данные двух ведущих исследовательских компаний читать на WSJ.com

Медиабизнес

BBC, которой уже почти 100 лет, сейчас переживает непростой период на фоне роста популярности интернета, сокращения субсидий и потери популярных шоу, включая Top Gear читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Amazon расширяет свой продуктовый бизнес и планирует открыть небольшие офлайн-магазины и точки получения заказов. Это позволит Amazon больше конкурировать с Wal-Mart и другими традиционными ритейлерами читать на WSJ.com читать на FT.com

Японская Kirin приобретет миноритарную долю Brooklyn Brewery. Это одна из ее первых инвестиций в американских производителей крафтового пива. В свою очередь Brooklyn Brewery, которая уже представлена на иностранных рынках, хочет расширить бизнес читать на WSJ.com

Польская семейная инвесткомпания Kulczyk Investments ищет партнера для возможной покупки центрально- и восточноевропейских пивных брендов у SABMiller после ее поглощения AB InBev читать на FT.com

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