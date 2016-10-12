ОПЕК пригласила Россию и другие добывающие страны на встречу 29 октября

ОПЕК пригласила Россию и другие нефтедобывающие страны на встречу 28-29 октября для выработки дорожной карты и основных механизмов взаимодействия. Об этом сообщил в среду, 12 октября, министр нефти Катара Мохаммед бин Салех аль-Сада.

По словам катарского министра, на этой встрече могут быть проработаны технические детали и механизмы сотрудничества нефтедобывающих стран, входящих и не входящих в ОПЕК, а также разработана дорожная карта такого взаимодействия. «Это позволит лучше понимать позиции стран», - добавил он.

Как отметил в свою очередь министр энергетики России Александр Новак, на его встрече с министрами энергетики ряда стран ОПЕК, состоявшейся в среду в Стамбуле, не обсуждались конкретные цифры сокращения или замораживания добычи. По его словам, эта встреча носила плановый характер, передает «Интерфакс».

После появления сообщений по итогам неформальной встречи в Стамбуле участников ОПЕК и стран, не входящих в картель, стоимость нефти перешла к снижению, отмечает «РИА Новости». По состоянию на 16.22 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,93% до $51,92 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,10% до $50,23 за баррель.

Ранее в среду стоимость обеих марок демонстрировала положительную динамику. В этих условиях рубль немного укрепился к доллару и оттеснил евро к новым минимумам года на Московской бирже в дневные часы. Доллар США стоил 62,54 руб. в 15.00 мск на торгах ЕТС, это на 12,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 68,95 руб., отступив на 33 коп. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) снизилась на 21,5 коп. до 65,425 руб.