Замораживание добычи нефти отвечало бы интересам энергосектора – Путин

Замораживание добычи нефти на текущем уровне соответствует интересам России и энергетического сектора. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы инвесторов на форуме «Россия зовет!», сообщает портал «Банки.ру».

По его словам, в этой связи Россия не видит больших проблем в достижении договоренностей с ОПЕК по замораживанию. Единственная проблема на сегодняшний день, подчеркнул Путин, это договоренности между отдельными странами, «здесь секрета нет - между Ираном и Саудовской Аравией».

«Позиции сближены существенным образом, там речь идет о докризисном уровне добычи для Ирана - 4,2 [млн баррелей / в сутки]. На сегодняшний день речь идет о 3,9 [млн б/с]. Там незначительный объем - 300 000. Это вообще, простите за моветон, ни о чем, что называется. Я не вижу проблем, которые стоят на пути окончательной договоренности о замораживании добычи на уровне сегодняшней полки», - резюмировал российский президент (цитата по «Интерфаксу»).