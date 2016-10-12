РФПИ с партнерами является основным претендентом на 24% «Вертолетов России» – Чемезов

Основным претендентом на дополнительные 24% компании «Вертолеты России» (входит в «Ростех») является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами. Об этом сообщил «РИА Новости» в среду, 12 октября, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, добавив, что завершение переговоров ожидается до конца года.

Ранее в среду министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что ведомство не исключает возможности снижения госучастия в компаниях оборонно-промышленного комплекса, в том числе в продолжении приватизации «Вертолетов России».

Весной 2016 г. Чемезов говорил, что руководство страны разрешило продать до 49% «Вертолетов России», но из-за тяжелой рыночной ситуации пакет будет продаваться частями. В апреле он заявил, что холдингом интересуется инвестфонд из Дубая Mubadala Development. На сайте РФПИ в качестве партнеров также указывались суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund, Кувейтский инвестиционный фонд, инвестиционный фонд Бахрейна Mumtalakat, суверенный фонд Катара Qatar Holding.

В июне «Ростех» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договорился о продаже до 25% «Вертолетов России» РФПИ и ближневосточным инвестфондам. С учетом хороших показателей за 2015 г. стоимость компании может начинаться от 350 млрд руб., говорили аналитики.

На конец 2014 г. портфель заказов «Вертолетов России» составлял 546 единиц, 63% заказов приходилось на Россию, 14,1% – на Африку, говорится в годовом отчете, свою долю на мировом рынке вертолетов в 2014 г. компания оценивала в 12,4%.