Чистая прибыль «Уралкалия» за девять месяцев выросла в 1,4 раза

Чистая прибыль «Уралкалия» по РСБУ за девять месяцев 2016 г. выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 53,197 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка компании сократилась в 1,3 раза до 99,667 млрд руб., в том числе выручка от экспорта продукции компании снизилась в 1,4 раза и составила 80,646 млрд руб.

При этом себестоимость увеличилась на 10% до 24,458 млрд руб.

Валовая прибыль «Уралкалия» сократилась в 1,4 раза до 75,21 млрд руб., прибыль от продаж - в 1,6 раза до 51,052 млрд руб.

Компания получила 48,445 млрд руб. по статье «прочие доходы», где отражается в том числе прибыль от курсовых разниц (против 2,38 млрд руб. годом ранее). В то же время «прочие расходы» (в этой статье отражаются в том числе отрицательные курсовые разницы) снизились в 1,6 раза, составив 21,4 млрд руб.

Нераспределенная прибыль «Уралкалия» на конец отчетного периода составила 149,98 млрд руб.