Минэкономразвития в октябре ожидает предложений по приватизации «Совкомфлота»

Минэкономразвития в октябре ждет предложений консультанта по приватизации «Совкомфлота». Об этом сообщила в среду, 12 октября, пресс-служба ведомства.

По словам министра экономического развития Алексея Улюкаева, на продажу будут выставлены пакеты акций ПАО «Совкомфлот», «Банк ВТБ» (ПАО), АК «Алроса», ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП).

«Совкомфлот» через Росимущество на 100% принадлежит государству. Компания специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Клиенты – крупнейшие нефтегазовые компании России: «Роснефть», «Газпром», «Новатэк».

Правительство в этом году рассчитывало продать 25% минус 1 акция судоходной компании, однако в конце августа стало известно, что приватизация перенесена на 2017 г.