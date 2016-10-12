Анонс «Ведомостей» на 13 октября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
«АвтоВАЗ» ищет новые способы сократить персонал, не лишая людей работы;
новые складские роботы трудятся в темноте и работают в пять раз быстрее людей;
курс фунта снизился до исторического рекорда.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Volkswagen Group Маттиас Мюллер рассказал в интервью, как борется с последствиями дизельгейта и как меняется автопром
и статью на полосе «Комментарии»: чиновники стали особо защищаемой социальной группой.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».