Анонс «Ведомостей» на 13 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

«АвтоВАЗ» ищет новые способы сократить персонал, не лишая людей работы;

новые складские роботы трудятся в темноте и работают в пять раз быстрее людей;

курс фунта снизился до исторического рекорда.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор Volkswagen Group Маттиас Мюллер рассказал в интервью, как борется с последствиями дизельгейта и как меняется автопром

и статью на полосе «Комментарии»: чиновники стали особо защищаемой социальной группой.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».