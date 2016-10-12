«Роснефть» после покупки «Башнефти» увеличит добычу и переработку на 10% и на 20%

«Роснефть» после покупки «Башнефти» увеличит объем добычи жидких углеводородов на 10%, а объем нефтепереработки - на 20%, говорится в сообщении «Роснефти».

«Роснефть» отмечает также синергетический потенциал при покупке «Башнефти» от оптимизации взаимных поставок нефти, транспортных и логистических затрат, снижения стоимости буровых услуг, совместного использования инфраструктуры добывающих активов, современных технологий и ноу-хау.

«Роснефть» 12 октября полностью выполнила свои обязательства по договору купли-продажи «Башнефти» с перечислением 329,69 млрд руб. на счет Федерального казначейства. Сделка по приобретению контрольного пакета в компании завершена.