Россия вышла из соглашения с Украиной по сотрудничеству в эксплуатации нефтепроводов

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением прекратил действие межправительственного соглашения России и Украины о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов. Документ от 12 октября на следующий день был опубликован на сайте правительства. Участие России в соглашении признано нецелесообразным, поскольку в феврале 2016 г. структуры «Транснефти», использовавшие эти трубопроводы, продали украинские участки швейцарской International Trading Partners AG.

Действие соглашения прекращено в соответствии с федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации».

Соглашение было подписано 26 июля 1995 г. В нем говорилось, что нефтепродуктопроводы Самара – Западное направление и Грозный – Армавир – Трудовая, проходящие по территории Украины, эксплуатируются дочерними предприятиями АК «Транснефтепродукт» (100% обыкновенных акций АО «АК "Транснефтепродукт» внесены в уставный капитал ПАО «Транснефть»). Также в нем были прописаны некоторые аспекты эксплуатации этих трубопроводов.

С сентября 2015 г. поставщики должны получать разрешение Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) для экспорта дизельного топлива на Украину. Тогда «Интерфакс-Украина» сообщал, что цель ограничений – не допустить использования российского топлива вооруженными силами Украины. В марте 2016 г. разрешение ФСТЭК на экспорт солярки на Украину получил «Лукойл». Затем и «Транснефть» объявила, что с мая 2016 г. возобновит трубопроводные поставки нефтепродуктов в направлении Украины. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов говорил тогда, что в направлении Украины пойдет дизельное топливо «Роснефти» по нефтепродуктопроводам Самара – Западное направление и Грозный – Армавир – Трудовая. До конца мая планировалось поставить на рынок Украины около 30 000 т солярки, затем начиная с июня – по 100 000 т ежемесячно.

В начале сентября «Транснефть» получила предписание Центральной энергетической таможни (ЦЭТ, входит в Федеральную таможенную службу России), в котором сообщалось, что ФСТЭК аннулировала заключения, выданные российским участникам внешнеэкономической деятельности на поставку нефтепродуктов на Украину. Как сообщил представитель «Транснефти», компанию попросили остановить транспортировку нефтепродуктов в направлении Украины «в целях обеспечения законодательства России в области экспортного контроля».