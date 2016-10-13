Андрей Шишкин назначен президентом «Башнефти»

Совет директоров «Башнефти» назначил новым президентом, председателем правления компании вице-президента «Роснефти» Андрея Шишкина. Он утвержден на должность с 13 октября сроком на пять лет. Также избран новый состав правления «Башнефти». Совет директоров будет переизбран 16 декабря в Уфе на внеочередном собрании акционеров «Башнефти».

12 октября «Роснефть» сообщила, что завершила покупку госпакета «Башнефти»: 329,7 млрд руб. перечислено в Федеральное казначейство. При подготовке сделки получено два юридически обязывающих предложения, сообщил Улюкаев, лучшее по цене сделала «Роснефть».

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