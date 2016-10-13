«Газпром» хочет в 2017 году сохранить добычу газа на уровне 2016 года

«Газпром» рассчитывает в 2017 г. сохранить объем добычи газа на уровне 2016 г. Об этом сообщил «Интерфаксу» председатель совета директоров концерна Виктор Зубков.

По данным с января по июль текущего года, компания снизила добычу газа на 4,2% до 223,1 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорилось в материалах Минэкономразвития со ссылкой на Минэнерго.

Доля предприятий группы «Газпром» в общем объеме добычи уменьшилась до 63,5% (на 2,1% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г.).

При этом экспорт газа в страны дальнего зарубежья увеличился на 5,9% до 109,9 млрд куб. м., отмечалось в материалах.