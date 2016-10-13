Источники «Интерфакса» разъяснили путаницу с сообщениями об обысках в «Башнефти»

Никаких оперативно-следственных мероприятий в офисе «Башнефти» в Москве не проводится, идет рутинный процесс передачи документов новому владельцу, сообщили «Интерфаксу» два источника в силовых структурах. Для следственных действий нет никаких оснований. Никаких новых дел, связанных с деятельностью нефтяных компаний, не возбуждалось, сказал один из них.

В «Башнефти» идет передача документов новому владельцу. «Возможный переполох, связанный с "Башнефтью", был вызван тем, что в процедуре принимают участие сотрудники службы безопасности "Роснефти", - добавил один из собеседников агентства.

РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что в офисах «Башнефти» в Москве и Уфе проходят выемки документов, отключен интернет и усилена охрана на входе. Источник «РИА Новости» заявил, что в офисах документы изымают сотрудники силовых структур. «Прайм» со ссылкой на источники добавляет, что инициатором следственных действий стала ФСБ. О выемках или обысках собеседник «Ведомостей» не слышал.

«Мы выемок не делаем, нам это не нужно. Мы знакомимся с контрактами», - заявил Сечин. Он подчеркнул, что «Роснефть» вступила в управление и работает. «Мы планируем сосредоточиться на перехвате управления», - объяснил топ-менеджер. Он отметил, что приоритет деятельности «Роснефти» в отношении «Башнефти» - производственная деятельность.

«Вы что-то путаете, выемки производятся силовыми органами, а мы никаких выемок не делаем, и никаких выемок нам не нужно», - цитирует Сечина «Интерфакс».

Как передает корреспондент «Интерфакса», московский офис «Башнефти» работает в штатном режиме. Вход в здание не перекрыт, из него свободно выходят сотрудники организации. Сотрудник охраны сказал, что в компании все нормально, «работа идет», не останавливалась. По его словам, в четверг сотрудники правоохранительных органов не производили в здании никаких действий.