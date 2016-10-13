Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 октября 2016 года

Политика

Страны ЕС рассматривают введение санкций против высокопоставленных российских лиц из-за бомбардировок Алеппо. После срыва мирного соглашения в Сирии отношения между Россией и Западом ухудшились читать на WSJ.com читать на FT.com

ФБР подозревает, что за кражей хакерами электронной переписки Джона Подесты, председателя предвыборной кампании Хиллари Клинтон, стоят российские спецслужбы читать на WSJ.com

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите БРИКС на этих выходных. Долгие отношения стран привлекают к себе относительно мало внимания, но они влияют на политику в Азии более 60 лет читать на FT.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп теперь критикует не только республиканцев, но и весь Конгресс, минюст и ФБР. У него осталось немного возможностей изменить ход предвыборной гонки читать на WSJ.com

Сразу несколько женщин обвинили Дональда Трампа в домогательствах. Это произошло спустя несколько дней после того, как была обнародована видеозапись 2005 г., на которой Трамп неуважительно высказывался о женщинах читать на FT.com

Умер король Таиланда Пхумипон Адульядет. Он взошел на престол в 1946 г. и был самым долгоправящим в мире монархом читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

Послевоенный мировой порядок, основанный на доминировании США, созданных Западом глобальных организациях и международных правилах, нарушен. Верховенство власти встает против верховенства закона, а во многих странах поднял голову национализм. Неслучайно МВФ в своем последнем ежегодном докладе назвал политические риски главной угрозой для мировой экономики, пишет колумнист FT Филип Стивенс читать на FT.com

Экономика

Brexit может стоить Великобритании до 20 млрд евро, выявило исследование FT. Эта оценка основана на многолетних обязательствах страны перед общим бюджетом ЕС. Это может стать одним из главных политических препятствий для сделки по выходу страны из ЕС читать на FT.com

Управляющие ФРС США хотят повысить процентные ставки «относительно скоро», но между ними сохраняются разногласия, свидетельствует протокол их сентябрьского заседания. Многие экономисты теперь ждут, что это произойдет в декабре читать на WSJ.com читать на FT.com

Экспорт Китая в сентябре снизился на 10% в годовом выражении, что значительно хуже прогнозов, на фоне слабого мирового спроса читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп стал кандидатом в президенты США, не имея официальной команды экономических советников. С тех пор он набрал эксцентричную команду, и некоторые из ее членов открыто не соглашаются с ним читать на WSJ.com

Девелопер Яо Чжэньхуа взлетел с 204 до 4 места в рейтинге самых богатых людей Китая, согласно Hurun. За год его состояние выросло в девять с лишним раз до $17,2 млрд читать на FT.com

Крупный план

Экономисты обеспокоены, что новая волна протекционизма в эпоху цифровых технологий и кибератак мешает росту мировой экономики читать на FT.com

Технологическая революция сильно изменила жизнь людей в США, но она не поспособствовала созданию большого числа рабочих мест. Например, у Instagram было всего 13 сотрудников, когда Facebook приобрела ее за $1 млрд в 2012 г. Это сильно отличается от прогнозов, которые давали в конце 1990-х – начале 2000-х гг. политики и экономисты читать на WSJ.com

Индустрия

В Южной Корее суд, занимающийся банкротством Hanjin Shipping, намерен выставить на продажу активы компании, связанные с грузоперевозками на направлении США-Азия читать на WSJ.com

Автомобили

Сделка Volkswagen с властями США для урегулирования экологического скандала может навредить рынку инфраструктуры для электромобилей, заявил в иске крупнейший в мире оператор зарядных станций ChargePoint. Дело в том, что Volkswagen будет обязан инвестировать $2 млрд в инфраструктуру для автомобилей с нулевым уровнем выбросов, и ChargePoint опасается, что этим концерн вытеснит других участников рынка читать на WSJ.com

Энергоресурсы

«Роснефть» в среду завершила покупку «Башнефти» за 329,7 млрд руб., укрепив тем самым свое доминирование в российском нефтяном секторе читать на FT.com

Американская Extraction Oil & Gas в среду провела IPO на $633 млн. Оно стало крупнейшим в нефтяном секторе с октября 2014 г., когда начинался обвал цен на нефть читать на WSJ.com читать на FT.com

Американские нефтяные компании все больше привлекают средства на рынках акций и облигаций, и они вызывают интерес у инвесторов читать на FT.com

В четверг ситуация на нефтяном рынке спокойная на фоне вчерашнего доклада ОПЕК о росте нефтедобычи читать на WSJ.com

Финансы

Укрепление доллара в октябре снова увеличивает опасения по поводу уязвимости финансовых рынков перед вероятным повышением процентных ставок ФРС США в декабре. Многие инвесторы считают, что это и рост доходностей гособлигаций могут помешать ФРС повысить ставки читать на WSJ.com

Гендиректор и председатель совета директоров Wells Fargo Джон Стампф немедленно покинет оба поста из-за скандала с фальшивыми счетами. Но решение заменить его двумя ветеранами банка вызвало критику читать на WSJ.com читать на FT.com

Японский San-In Godo Bank прекратит покупать и продаст многие гособлигации Японии, а вместо этого он намерен покупать ипотечные облигации в США. Это яркий пример того, как крайне низкие процентные ставки могут повлиять на поведение японских финансовых организаций, известных своим консерватизмом читать на WSJ.com

ING переместит до 60 трейдеров из Амстердама и Брюсселя в Лондон, несмотря на Brexit читать на WSJ.com

Перспективы инвестбанковского подразделения Credit Suisse наконец улучшаются. Оно переместилось на четвертую позицию в глобальном рейтинге консультантов по слияниям и поглощениям после того, как работало над тремя крупнейшими сделками в этом году читать на FT.com

UniCredit привлек 550 млн евро за счет продажи 20% акций своего онлайн-банка Fineco. Это часть стратегии нового гендиректора Жан-Пьера Мюстье, который хочет привлечь так 15 млрд евро читать на FT.com

Технологии

Snap, известная мессенджером Snapchat, наняла Morgan Stanley и Goldman Sachs для проведения IPO, которое может состояться в марте. Ожидается, что компания будет оценена в $20-25 млрд читать на FT.com

Samsung теперь сосредоточилась на том, чтобы вернуть доверие потребителей после фиаско с Galaxy Note 7. Компания предлагает скидки владельцам этих смартфонов читать на FT.com

Ситуация с Galaxy Note 7 напоминает о том, как Samsung отозвала из-за риска возгорания 150 000 стиральных машин в Австралии в 2013 г. читать на WSJ.com

В четверг начинаются продажи шлемов виртуальной реальности PlayStation VR компании Sony. В Японии за ними выстроились огромные очереди. Более низкие цены и наличие большого числа владельцев консолей PlayStation дают компании преимущество перед Google и Facebook на этом новом рынке читать на FT.com читать на WSJ.com

Технологии, которые призваны способствовать равенству в обществе, в некоторых странах имеют противоположный эффект. Так, в Индии мужчины запрещают миллионам женщин владеть смартфонами читать на WSJ.com

Приложения для знакомств, которые сначала стали популярными среди молодежи, теперь приветствуют пользователей, которым 35 лет и больше. Причина заключается в том, что эти люди готовы тратить больше денег читать на WSJ.com

Медиабизнес

Amazon запустила собственный музыкальный потоковый сервис Amazon Music Unlimited. Таким образом, на этом быстрорастущем рынке у Spotify и Apple появился новый конкурент. При этом Amazon предлагает более низкие цены, и ее сервис будет доступен не только на смартфонах читать на FT.com читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Крупнейший британский ритейлер Tesco снял с онлайн-продажи десятки товаров Unilever из-за спора по поводу цен в связи с ослаблением фунта. В четверг утром акции обеих компаний подешевели более чем на 2% читать на WSJ.com читать на WSJ.com читать на FT.com

Модный дом Roberto Cavalli в среду объявил, что сократит 200 из 672 сотрудников в рамках реструктуризации бизнеса при новом гендиректоре Джан Джакомо Феррарисе. Также он закроет ряд магазинов по всему миру читать на FT.com

В США фермеры избавились от более чем 160 млн л молока за первые восемь месяцев года на фоне избытка предложения и падения цен. Это максимум за последние 16 лет. Но зато у McDonald's и других сетей ресторанов появилось больше сливочного масла и сыра читать на WSJ.com

Менеджмент

Работодатели находят необычные способы оценить «культурную совместимость» потенциальных сотрудников с коллегами. Но этот нечеткий критерий делает возможным предвзятость при найме сотрудников и может привести к недостатку их диверсификации, предупреждают эксперты читать на WSJ.com

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