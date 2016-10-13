Пресс-служба «Башнефти»: Выемка документов не происходит, «идет обычный рабочий процесс»

Силовики не проводят никаких обысков в офисах компании «Башнефть», вся информация о выемке документов - большое преувеличение, заявил руководитель пресс-службы компании Александр Шадрин.

«Вся информация, которая распространяется в интернете и СМИ, является большим преувеличением. Идет обычный рабочий процесс, никакой выемки документов силовики у нас не проводят», - сообщил он возле здания московского офиса.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что в офисах «Башнефти» в Москве и Уфе проходят выемки документов, отключен интернет и усилена охрана на входе. Источник «РИА Новости» заявил, что в офисах документы изымают сотрудники силовых структур. «Прайм» со ссылкой на источники добавляет, что инициатором следственных действий стала ФСБ. О выемках или обысках собеседник «Ведомостей» не слышал. «Мы выемок не делаем, нам это не нужно. Мы знакомимся с контрактами», - заявил Сечин. «Вы что-то путаете, выемки производятся силовыми органами, а мы никаких выемок не делаем и никаких выемок нам не нужно», - цитирует его «Интерфакс». Он подчеркнул, что «Роснефть» вступила в управление и работает. «Мы планируем сосредоточиться на перехвате управления», - объяснил топ-менеджер. Он отметил, что приоритет деятельности «Роснефти» в отношении «Башнефти» - производственная деятельность.