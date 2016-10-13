Россия может начать поставки говядины в Турцию до конца года

Россия и Турция договорились о практическом доступе российской говядины на турецкий рынок. Об этом ТАСС в четверг, 13 октября, сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Как отметила в комментарии «РИА Новости» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, в среду в Стамбуле завершилось заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Одним из обсуждаемых вопросов стала проблема непропорциональной торговли сельхозпродукцией - сейчас основные поставки идут из Турции в Россию. Вместе с тем российские производители животноводческой продукции не имеют права поставок своих товаров в Турцию.

Алексеенко подчеркнул, что есть возможность открыть турецкий рынок для мраморной говядины уже до конца года. «Теоретически это возможно», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Для этого уже в ближайшее время Россию посетит группа турецких специалистов, добавила Мелано.