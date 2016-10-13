Анонс «Ведомостей» на 14 октября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
Россия побила рекорд 2008 г. по сбору зерновых, но экспорт сильно подкачал;
утечки персональных данных стали обычным и из-за интернета прибыльным делом;
до конца года доллар вырастет минимум на 2-3 рубля;
ураган «Мэтью», в отличие от «Катрины», не разорит страховщиков.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: провинциальный чиновник замахнулся на создание федеральной сети чайно-кофейных магазинов
и статью на полосе «Комментарии»: люди перестают интересоваться деталями мирной жизни.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».