Анонс «Ведомостей» на 14 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Россия побила рекорд 2008 г. по сбору зерновых, но экспорт сильно подкачал;

утечки персональных данных стали обычным и из-за интернета прибыльным делом;

до конца года доллар вырастет минимум на 2-3 рубля;

ураган «Мэтью», в отличие от «Катрины», не разорит страховщиков.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: провинциальный чиновник замахнулся на создание федеральной сети чайно-кофейных магазинов

и статью на полосе «Комментарии»: люди перестают интересоваться деталями мирной жизни.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».