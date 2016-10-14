В России создан сервис для помощи в получении компенсаций от авиакомпаний – РБК

Сервис Compensair, полгода работавший в тестовом режиме, с 13 октября будет официально помогать клиентам авиакомпаний в получении компенсаций, сообщает РБК. Достаточно заполнить заявку на сайте, и разбираться с перевозчиками вплоть до судебных инстанций готовы специалисты онлайн-сервиса. Пассажиры могут рассчитывать на компенсации, если рейс был задержан более чем на три часа, отменен без предупреждения или в случае отказа в посадке на борт. Сервис будет работать за 25% от суммы выплаченных средств. Сейчас, по словам основателя и гендиректора Compensair Романа Гильманова, в работе находятся около 2000 заявок.

Новый сервис работает в рамках законодательства ЕС, соответственно, его клиентами могут стать или пассажиры европейских авиакомпаний, или те, кто летал в Европу. По статистике Eurostat, в Европу каждый год летают около 900 млн человек. Примерно 0,75% сталкиваются с задержкой рейсов более трех часов. Средний размер компенсации составляет 400 евро, а общая сумма достигает 2,7 млрд евро в год. По опыту Compensair, около 65% обращений решаются положительно.