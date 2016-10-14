И. о. гендиректора верфи «Красные баррикады» подозревается в сокрытии от налогов

В бухгалтерии судостроительного завода «Красные баррикады» прошли обыски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона. «Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности гендиректора завода (Дмитрия Антипова. – Ред.), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.1 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). На предприятии изъяты документы», – сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба предварительно оценивается в 65 млн руб. Официального подтверждения информации пока нет. На заводе «Красные баррикады» ситуацию комментировать отказались, сообщили лишь, что гендиректор и главный бенефициар завода Александр Ильичев находится в больнице.

Верфь «Красные баррикады» специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок. В настоящее время в Арбитражном суде Астраханской области рассматриваются иски о банкротстве завода, а также иски о взыскании с предприятия более 500 млн руб. в пользу «Лукойла».