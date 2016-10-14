Акции «Башнефти» дешевели на 7% утром в четверг

Утром в пятницу обыкновенные акции «Башнефти» дешевели на 7,1% до 2879,5 руб. за бумагу, привилегированные - более чем на 3% до 1425 руб. за бумагу, сообщает «Интерфакс». Агентство связывает падение котировок с новостями о том, что «Роснефть» может получить законодательные основания для отказа от выкупа акций у миноритариев. На 10.19 мск котировки немного скорректировались, обыкновенные акции торговались на уровне 2986,5 руб. (-3,66% к уровню закрытия четверга), «префы» - у 1464,5 руб. (-0,71%).

В четверг стало известно, что Госдума в ноябре может рассмотреть законопроект, который освободит госкомпании от обязанности выкупать акции у миноритариев приобретаемых ими компаний, если сделки были инициированы актами президента или правительства. Как напоминает «Интерфакс», это поправки в закон об акционерных обществах, единоросс Александр Меткин внес их в Думу в начале июля.

6 октября, на одном из первых после выборов заседаний Совета Госдумы, было решено включить законопроект в проект примерной программы работы Думы на ноябрь, сказал информированный источник «Интерфакса». Замечания и предложения к поправкам можно направлять в комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям до 6 ноября.

Законопроект выводит из-под действия требования о выставлении оферты миноритариям сделки «передачи акций между юридическими лицами, находящимися под контролем РФ, определяемым в соответствии со стандартами МСФО, признанными на территории РФ, в результате исполнения актов президента РФ или актов правительства РФ». Опрошенные «Интерфаксом» эксперты в области корпоративного управления разошлись во мнениях, применимы ли положения законопроекта к сделке по приобретению «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти». Некоторые из них считают, что директиву госпредставителям в совете директоров «Роснефти» о покупке «Башнефти» и распоряжение правительства от 10 октября об отчуждении акций в пользу государственной компании можно считать правительственными актами, во исполнение которых была осуществлена сделка. «Роснефть» формально государству не принадлежит, однако по стандартам МСФО с ним аффилирована - компанию контролирует холдинг «Роснефтегаз», которым владеет Росимущество. Ему же до приватизации принадлежал контроль в «Башнефти».

Для миноритариев «Башнефти» покупка с премией в 19% к цене закрытия перед осуществлением сделки позитивна, однако рынок будет ждать четкого сигнала от «Роснефти» относительно перспектив оферты, говорится в аналитическом обзоре Morgan Stanley. Если не будет сделано каких-либо исключений, по закону оферта должна быть выставлена в течение 35 дней после приобретения контроля, напоминает инвестбанк.