«Газпром» и ЕК к ноябрю намерены согласовать изменения в работе компании – WSJ

Еврокомиссия и «Газпром» к концу октября планируют договориться об условиях соглашения, вносящего изменения в деятельность компании на европейском рынке, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что сделка позволит «Газпрому» избежать миллиардных штрафов. В обмен на это компании, возможно, придется отказаться от привязки цен на газ к нефтяным ценам.

Напомним, весной 2015 г. Еврокомиссия выдвинула официальное уведомление о претензиях к «Газпрому». В сентябре этого же года «Газпром» направил в адрес ЕК письменный ответ на уведомление, в котором не признал себя виновным ни по одному из пунктов.