«Россети» утвердили программу биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей

Совет директоров «Россетей» утвердил программу тридцатилетних биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд руб. Это сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. Облигации будут размещаться по открытой подписке.

Совет также обязал менеджмент компании предварительно выносить на утверждение решение о каждом новом размещении облигаций в рамках программы с момента, когда общая сумма уже размещенных ценных бумаг превысит 50 млрд руб.

«Россети» объединяют 70% распределительных и более 90% магистральных электросетевых активов государства. В управлении компании находятся 43 дочерних и зависимых общества, включая Федеральную сетевую компанию (ФСК ЕЭС) и 11 межрегиональных компаний. 85,31% акций «Россетей» принадлежит государству, 11,46% - юридическим и 3,23% - частным лицам.