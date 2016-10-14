«Энергомаш» поставит американцам за два года 14 двигателей РД-181

Химкинское НПО «Энергомаш» с 2017 по 2018 г. поставит американской Orbital ATK 14 двигателей РД-181 для установки на ракеты-носители Аntares, сообщил «РИА Новости» гендиректор предприятия Игорь Арбузов. Он сомневается, что американцы заменят РД-181 на другие двигатели, у них на это уже нет времени, и надеется, что геополитические соображения не повлияют на судьбу международной программы запусков.

Также Арбузов сказал, что программа отправки американских астронавтов на МКС с помощью тяжелых ракет-носителей Atlas-5 и нового космического корабля разработки компании Boeing будет реализована с использованием российских двигателей РД-180. Первый испытательный пуск без экипажа запланирован на 2017 г., пилотируемый запуск - в 2018 г. «Более того, можно с уверенностью говорить и о том, что никакой другой двигатель в мире, кроме как РД-180, пока не готов к использованию в составе ракеты Atlas-5 под осуществление пилотируемых запусков», — заявил глава «Энергомаша».

Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставке в США 101 двигателя РД-180 примерно на $1 млрд было заключено в 1997 г. В 2014 г. в результате обострения ситуации на Украине конгресс ввел запрет на их использование после 2019 г., но затем отменил его. После этого американцы заказали в России еще 20 РД-180. В марте 2016 г. Пентагон заключил два контракта на сумму $162 млн на разработку двигателей, которые должны заменить РД-180, с компаниями United Launch Services (ULA) и Aerojet Rocketdyne. Компании по плану должны представить свои разработки до 2019 г.

В мае 2016 г. The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов писала, что ограничения на закупки российских двигателей РД-180 для ракеты-носителя Atlas V могут угрожать финансовой жизнеспособности ряда гражданских космических программ США. В случае полного запрета на закупку РД-180, как того добивается сенатор Джон Маккейн, расходы Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) на запуски могут увеличиться на сотни миллионов долларов, подсчитали некоторые аналитики. Пентагон увидел угрозу бюджету в связи с прекращением использования ракетных двигателей РД-180 российского производства, писала WSJ в июне. По подсчетам военных, дополнительные расходы за шесть лет в связи с заменой двигателей на американские аналоги составят от $1,5 до $5 млрд. The Hill сообщила, что группа сенаторов, в которую входят члены и Республиканской, и Демократической партии, предложили временно снять ограничения на закупку российских ракетных двигателей РД-180, чтобы не ограничивать космические запуски, в том числе и в целях национальной безопасности. Они предложили разрешить Пентагону закупать любое число российских ракетных двигателей РД-180 до конца 2022 г. и внести соответствующую поправку в военный бюджет США.