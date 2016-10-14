Новый президент «Башнефти»: нам важен каждый сотрудник

Новый президент «Башнефти» Андрей Шишкин в письме к сотрудникам компании сообщил, что они стали частью «высокопрофессиональной и эффективной команды». Как стало известно РБК, это обращение опубликовано на внутреннем сайте «Башнефти», у портала есть его копия, источник в «Башнефти» подтвердил подлинность текста. Официальный представитель «Башнефти» от комментариев отказался. Также полный текст письма опубликовал «Интерфакс».

«Теперь вы работаете в самой крупной по капитализации компании страны, - говорится в письме. - Нам важен каждый сотрудник, обладающий необходимой квалификацией и навыками. В процессе интеграции мы должны обеспечить бесперебойную работу всех производств и преемственность процессов. От каждого из вас потребуется максимум усилий для достижения поставленных новым руководством задач».

Шишкин пообещал сотрудникам «все привилегии, связанные с работой в крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира». «Рассчитываем использовать ваши компетенции на благо объединенной компании. Уверен, что благодаря объединению усилий мы сможем укрепить позиции России в мировой нефтегазовой отрасли», — добавил он.

«Башнефть» начала работать как «дочка» «Роснефти» 13 октября. Утром в этот день совет директоров «Башнефти» назначил предправления компании Андрея Шишкина, вице-президента по энергетике, локализации и инновациям «Роснефти» и избрал новый состав правления. Позже «Роснефть» попросила уволиться и других менеджеров, сообщил источник. 14 октября Шишкин посетил офис компании в Уфе, беседовал с топ-менеджерами и осмотрел нефтеперерабатывающие заводы, сообщил утром «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники. Другие источники рассказали о смене руководства в компании. По их данным, были уволены около 20 топ-менеджеров «Башнефти», в частности все вице-президенты, не входящие в правление, руководители департаментов, а также главный бухгалтер и главный аудитор. В «Роснефти» информацию о смене кадров не комментируют.