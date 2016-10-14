Минтранс объяснил, с кого могут начать взимать сборы за пересечение границы

Руководитель Минтранса России Максим Соколов заявил, что ведомство изучает вопрос взимания платы с автомобилей за проезд через российские пограничные переходы. Однако подобные сборы не будут взиматься с физических лиц, передает «РИА Новости».

По его словам, вопрос изучается и в ближайшем будущем решений по нему не будет. «Сначала будут проведены тщательная экспертная правовая и экономическая оценка, широкое общественное обсуждение», — уточнил Соколов.

Он также уточнил, что вопрос реформирования системы содержания и развития пограничных пунктов пропуска прорабатывается с августа. «Состояние пунктов пропуска, а также темпы их модернизации и развития должны соответствовать требованиям экономики и удовлетворять спрос граждан на быстрое и комфортное пересечение границы», - сказал министр.

Соколов считает необходимым в первую очередь сократить время прохождения госконтроля на пограничном пропуске, ликвидировать очередь и сократить время простоя автомобилей физических и юридических лиц. Он считает, что подобные проблемы может решить введение электронной очереди.

На данный момент власти также изучают возможность расширении перечня видов хозяйственной деятельности и коммерческих услуг на пунктах пропуска, что позволит получать дополнительные доходы. Кроме duty free на границе могут появиться логистические сервисы, аптеки, банкоматы, капсульные гостиницы и другие компании.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники написал, что Минтранс может ввести плату за использование автомобильных и железнодорожных пограничных пунктов пропуска для компенсирования расходов на их обслуживание.