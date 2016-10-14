Из крупнейшего производителя шоколада в США Hershey уходит президент

Президент и главный исполнительный директор Hershey Co. Джон Билбри уйдет в отставку с 1 июля 2017 г., говорится в пресс-релизе компании.

Билбри, который также возглавляет совет директоров Hershey, останется в компании на посту неисполнительного председателя совета директоров.

Он начал работать в компании в 2003 г. и занял пост исполнительного директора в 2011 г.

Билбри отметил, что решение об уходе с поста руководителя Hershey далось ему трудно. «Однако сейчас верный момент, чтобы начать процесс передачи полномочий исполнительного директора, поскольку это позволит мне проводить больше времени с семьей и моими прекрасными внуками», - заявил он.

Поиском нового руководителя займется специальный комитет, сформированный советом директоров Hershey.

Hershey, являющаяся крупнейшим производителем шоколада в США, подтвердила прогноз прибыли на 2016 г. на уровне $4,24-4,28 на акцию.

Акции Hershey за последние 12 месяцев подорожали на 1,4%, в ходе электронных торгов в пятницу их стоимость выросла на 3,1%.