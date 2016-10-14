Производитель детского питания Hipp отзовет часть продукции из-за обнаруженной проволоки

Немецкий производитель детского питания Hipp отзывает с рынка зерновые завтраки из-за обнаружения в них металлической проволоки. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Отзыву подлежат зерновые завтраки "Hipp Organic" в упаковках по 140 гр. с датой реализации до 19.01-03.03.2017 (срок годности указан в верхней части пакета) и номерами партий: L190416 / L020616 / L200417 / L030616», - уточняет ведомство.

Отмечается, что по данному факту ведется расследование и проводятся все необходимые мероприятия.

Данные о пострадавших не приводятся.