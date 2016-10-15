В суде подтвердили арест экс-гендиректора «Оборонэнерго» Михаила Фомина

Хамовнический суд Москвы арестовал до середины ноября бывшего гендиректора ОАО «Оборонэнерго» Михаила Фомина, обвиняемого в хищении средств Минобороны.

«Постановлением суда в отношении Фомина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 13 ноября», – сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

Фомину инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц (ч. 2 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее информация об аресте Фомина появилась в газете «Коммерсантъ». По данным издания, его защита настаивает на том, что в деятельности Фомина нет признаков преступной деятельности.