Гинер претендует на строительство ТЭС в Иране за 1 млрд евро – «Коммерсантъ»

Президент футбольного клуба ЦСКА бизнесмен Евгений Гинер подал заявку в ФАС на приобретение 49% ООО «ИК «Технопромэкспорт»» (ИК ТПЭ), пишет «Коммерсантъ». В августе 2016 г. эта «дочка» «Ростеха» заключила контракт на строительство ТЭС в Иране за 1 млрд евро. 12 октября служба сообщила о том., что ходатайство на приобретение доли считается непредставленным из-за неполного комплекта документов.

По данным Kartoteka.ru, под наименованием ТПЭ зарегистрировано три компании – все подконтрольные «Ростеху» имеющие один юридический адрес и одного руководителя — Сергея Топора-Гилку. Крупнейшая из них — ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»» (ОАО ВО ТПЭ), в 2015 г. показала выручку в 8,3 млрд руб., убыток — в 11,4 млрд руб. Ранее были созданы ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт»», а также «Инжиниринговая компания «Технопромэкспорт»».

В иранском проекте российская компания выступает в качестве подрядчика. Она подписала контракт с холдинговой компанией по выработке электроэнергии на паровых ТЭС Ирана на строительство ТЭС «Хормозган» мощностью 1,4 ГВт в Бендер-Аббасе ИК ТПЭ. Проект должен финансироваться через экспортный кредит от России на 1 млрд евро.