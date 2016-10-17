Межправсоглашение по «Турецкому потоку» носит обязывающий характер – Новак

Межправительственное соглашение России и Турции по проекту «Турецкий поток» носит обязывающий характер, заявил в эфире телеканала «Россия 24» министр энергетики Александр Новак.

«И никаких дополнительных обязанностей не нужно – это документ самого высокого уровня и должен реализовываться», – сказал он.

Российский министр рассказал, что детали соглашения согласовывались до последнего момента. В частности, о том, кому будет принадлежать приемный терминал магистрали на турецком берегу. В итоге было принято решение, что единый технологический комплекс в составе морской магистрали и терминалов на российском и турецком берегу будут принадлежать «Газпрому».