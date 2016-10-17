Суд подтвердил взыскание с IKEA 0,5 млрд рублей в пользу бизнесмена Пономарева

Смоленский областной суд подтвердил решение о взыскании с компании IKEA более 507 млн руб. в пользу бизнесмена Константина Пономарева - свидетеля по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера.

Ранее Краснинский суд Смоле­нской области взыскал­ с компании IKEA боле­е 507 млн руб. в пользу предпринимателя Константина Пономаре­ва.

Разбирательства Пономарева и IKEA связаны с историей 2006–2010 гг. IKEA взяла в аренду в Санкт-Петербурге у компании Пономарева дизельные электростанции. В 2009 г. представители IKEA говорили: компания вынужденно подписала невыгодное соглашение с Пономаревым, потому что «Ленэнерго» не смогла подключить гипермаркеты. IKEA, говорили они, переплачивала за электричество. Пономарев считал, что ритейлер перестал платить за генераторы с июля 2008 г. В 2010 г. стороны подписали мировое соглашение, структуры Пономарева получили от IKEA 25 млрд руб.

Cуд первой инстанции в своем решении, в частности, опирался на явку с повинной бывшего главного менеджера IKEA в Санкт-Петербурге Йоакима Виртанена, который признался, что ранее давал заведомо ложные показания против Пономарева по этим вопросам в интересах IKEA.

Бизнесмен Пономарев является одним из ключевых свидетелей по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Развернувшуюся против него судебную компанию он связывает в том числе с данными по этому делу показаниями, в которых он заявил о причастности Браудера к налоговым преступлениям. Браудер обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Следствие считает, что он и юрист фонда Сергей Магнитский создали криминальную схему, в результате чего бюджет России недополучил более 520 млн руб. Арестованный Магнитский в ноябре 2009 года умер в московском следственном изоляторе, Браудеру обвинение было предъявлено заочно, поскольку он не был в России с 2005 г. Пономарев некоторое время тоже работал с Магнитским и Браудером, однако покинул фонд до того, как там начали применять схему обхода законодательных ограничений.

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