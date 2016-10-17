Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 17 октября 2016 года

Политика

Иракские войска пытаются выбить «Исламское государство» (запрещено в России) из Мосула читать на WSJ.comчитать на FT.com

США и Великобритания рассматривают возможность новых санкций против России из-за ее действий в Алеппо читать на WSJ.com

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в воскресенье призвал Россию «проявить милосердие» в Алеппо. Переговоры в воскресенье между представителями западных стран и Саудовской Аравии завершились без принятия каких-либо решений читать на FT.com

В понедельник возможность санкций обсуждают министры иностранных дел ЕС читать на WSJ.comчитать на FT.com

Дональд Трамп, все больше отстающий по опросам от Хиллари Клинтон, стал все активнее говорить о нечестности этих выборов: мол, СМИ настроены против него и возможны подтасовки при голосовании читать на FT.com читать на WSJ.com

Зять Дональда Трампа обратился в инвестбанк, специализирующийся на медиасекторе, за консультацией по вопросу создания Трампом телеканала после президентских выборов читать на FT.com

Крупный план

FT собрала из разных источников случаи, связывающие Дональда Трампа с Россией за последние 30 лет. Первый контакт случился еще в 1986 г. (советский посол Юрий Дубинин пригласил Трампа в Москву, где тот хотел построить отель напротив Кремля). Затем Трамп пытался (безуспешно) помочь Зурабу Церетели установить в США его гигантскую статую Христофора Колумба. Последние случаи включают нескольких советников Трампа в ходе его президентской компании, имевших тесные связи с Россией и получавших деньги от тех или иных российских структур читать на FT.com

Точка зрения

Двадцать лет назад группа олигархов помогла Борису Ельцину победить на выборах Геннадия Зюганова – в собственных интересах. Теперь в их же интересах – поменять власть в России, считает колумнист FT Ник Батлер читать на FT.com

Экономика

Гособлигации падают по всему миру: инвесторы опасаются ускорения инфляции и того, что дни ультрамягкой денежной политики сочтены читать на WSJ.com

Ультрамягкая политика центробанков была ориентирована на инвесторов. Но их возможности сократились, на первый план выходят политики – и их взаимодействие с рынками может быть гораздо более неоднозначным читать на WSJ.com

Саудовская Аравия хочет разместить гособлигации на $10-20 млрд. Потенциальный спрос может быть около $50 млрд читать на FT.com

Хотя Китай порой продолжают обвинять в манипулировании валютным курсом, сегодня Пекин влияет на него гораздо меньше, чем, например, власти Японии или Швейцарии читать на WSJ.com

Иран старается привлечь иностранных инвесторов. Торговые барьеры были снижены или убраны после договоренности по ядерной программе, но сохраняющиеся санкции останавливают западных инвесторов читать на FT.com

Индустрия

Руководители более 50 европейских сталелитейных компаний призвали руководителей своих стран ужесточить торговые меры, чтобы ограничить доступ на рынок ЕС ультрадешевой продукции, прежде всего из Китая. FT ознакомилась с их письмом читать на FT.com

Крупный план

Гендиректор Caterpillar инвестировал миллиарды долларов в развитие производства добывающей техники. Сложно было придумать худшее время: цены на сырье рухнули, а за ними – и спрос на технику компании читать на WSJ.com

Автомобили

Гендиректор Ford реорганизует компанию, делая из нее «два Форда» – производителя автомобилей и поставщика транспортных услуг читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в понедельник стабильны. Участники рынков ждут действий со стороны ОПЕК читать на WSJ.com

Сделка по покупке индийской Essar Oil за $13 млрд – важная часть стратегии для нефтетрейдера Trafigura, который укрепляет связи с находящейся под санкциями «Роснефтью» читать на FT.com

Болгария и Греция пытаются снизить зависимость от российского газа. В этом году стартует строительство трансграничного трубопровода-интерконнектора, который позволит им посылать газ друг другу и также будет подключен к «Южному газовому коридору» читать на FT.com

Финансы

Доходность британских гособлигаций выросла до самого высокого уровня за период после референдума читать на FT.com

Замедление роста мировой торговли и усиливающийся протекционизм угрожают фондовым рынкам, так как могут ударить по корпоративным прибылям. Под вопросом «премия за глобализацию» по акциям американских транснациональных компаний читать на WSJ.com

Многие китайские управляющие и инвесторы принимают решения, не основываясь на фундаментальных показателях, как их западные коллеги, а потому что их к этому может сподвигнуть, например, прочтение стихотворения или другой совсем не рыночный фактор читать на WSJ.com

Крупные американские банки, сохранившие инвестабнковские операции, пожинают плоды: у JPMorgan Chase, например, инвестбанковское подразделение получило рекордную квартальную выручку. А европейские банки, сократившие такие операции (например, Deutsche Bank), переживают нелегкие времена читать на FT.com

Французские финансисты в последние годы активно перебирались в Лондон, чтобы избежать высоких налогов у себя в стране. Но после референдума по Brexit их поток иссяк читать на FT.com

Пенсионный фонд учителей штата Калифорния, CALSTRS, забрал $20 млрд у внешних управляющих, сочтя, что управлять активами самостоятельно дешевле читать на FT.com

Пора покупать «реальные активы» в противовес финансовым, считает Bank of America Merrill Lynch читать на FT.com

Технологии

Samsung тестировала аккумуляторы для Galaxy Note 7 (с целью получения сертификата) в собственной лаборатории, а не в сторонних, как это обычно делают производители смартфонов читать на WSJ.com

Snapchat, готовящаяся к IPO, смогла доказать, что способна приспосабливаться к быстро меняющимся рыночным условиям и способна привлечь рекламодателей читать на FT.com

Болгария пытается стать технологической столицей Балкан читать на FT.com

Потребительский рынок

PepsiCo потратит миллиарды долларов, чтобы создать новые, более здоровые напитки и снэки (с меньшим содержанием сахаров, соли, жиров) и переработать имеющиеся читать на FT.com

Квартальные результаты Hasbro оказались лучше ожиданий, но показали улучшение в продажах игрушек для девочек и ухудшение – для мальчиков (включая серию игрушек «Звездные войны») читать на WSJ.com

Американские ресторанные сети переживают сложные времена. Это последствия быстрой экспансии и появления многочисленных конкурентов читать на WSJ.com

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