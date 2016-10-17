В Минэкономразвития прокомментировали спад промпроизводства в сентябре

Снижение промышленного производства на 0,8% в сентябре в годовом выражении обусловлено отрицательной динамикой в обрабатывающих секторах, в частности в металлургии, промышленности строительных материалов, машиностроении, но серьезного ухудшения фундаментальных факторов, определяющих динамику производства и спроса, по итогам сентября не произошло, считают в Минэкономразвития.

«Вместе с тем, серьезного ухудшения фундаментальных факторов, определяющих динамику производства и спроса на промышленную продукцию, по итогам сентября не наблюдается», - отметили в ведомстве.

Росстат в понедельник сообщил, что промышленное производство в России в сентябре снизилось на 0,8% по сравнению с тем же месяцем 2015 г. после роста на 0,7% в августе.

Тем временем консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных «Интерфаксом» в конце сентября, предусматривал рост промпроизводства за месяц на 0,4%. Более того, падение промышленности в сентябре в годовом выражении стало максимальным с января 2016 г., когда оно упало на 2,7%.