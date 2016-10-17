Анонс «Ведомостей» на 18 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

холодильники могут подорожать из-за борьбы чиновников с глобальным потеплением;

российская мультипликационная школа доказала, что она одна из лучших в мире;

навыки игрока в покер не помогают на переговорах.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: первый богач Аргентины с удовольствием променял бы нефть на вино

и статью на полосе «Комментарии»: инициатива в российско-сирийских отношениях перешла к Дамаску.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».