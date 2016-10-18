Путин одобрил строительство двух арктических судов для сейсморазведки за 15 млрд рублей

Президент Владимир Путин поставил резолюцию «Согласен» на письме вице-премьера Александра Хлопонина, курирующего добычу полезных ископаемых, в котором предлагается к 2019 г. ввести в эксплуатацию не менее двух судов арктического класса для сейсморазведки. Их стоимость вице-премьер оценил примерно в 15 млрд. руб., сообщает РБК Для финансирования проекта Хлопонин предложил перераспределить средства из программы «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» на 2017–2019 гг.

«В сложившихся условиях санкционного режима Российская Федерация в целом способна обеспечить себя полностью выполнением объемов сейсмических работ в формате 2D за счет имеющегося флота и оборудования в период до 2018 г.», — приводит издание фрагмент письма, которое было направлено президенту 12 июля. Хлопонин отмечает, что в сегменте 3D сейсморазведки сложилась «более критическая» ситуация. Имеющиеся мощности закрывают не более 20% объемов рынка, средний возраст судов составляет 28 лет, а износ научного флота превышает 80%. Путин подписал письмо на следующий день.