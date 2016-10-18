Минфин согласился сохранить нулевой акциз на безалкогольное пиво – «Коммерсантъ»

Чиновники Минфина решили сохранить нулевую ставку акциза на безалкогольное пиво, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, направленный в правительство. Речь идет о пиве крепостью до 0,5% в 2017-2019 гг.

Ранее финансовое ведомство предлагало установить акциз на этот вид продукции в размере до 21 руб. при том, что сейчас он не облагается налогом. В Минфине поясняли, что потребителями безалкогольного пива являются граждане со средним и выше достатком и рост цены на 11 руб. на бутылку 0,5 литра не скажется на объемах продаж. С чем связана перемера позиции Минфина, в ведомстве не пояснили.

На сидр, пуаре и медовуху Минфин по-прежнему предполагает поднять акциз с действующих 9 руб. за литр до 21 руб. с 2017 по 2019 гг. «Опора России» уже направила свои замечания премьер-министру Дмитрию Медведеву с предупреждением о возможном уходе с рынка 13-15% малых предприятий, работающих в этой области.