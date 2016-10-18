Президент «Аэросоюза» опроверг сообщения о банкротстве компании

Президент ЗАО «Вертолетная компания «Аэросоюз» Александр Климчук опроверг сообщения СМИ о банкротстве предприятия.

«Я не подтверждаю банкротство. Ситуация попала в прессу в несколько исковерканном виде. У нас рабочая ситуация перекредитования между банками. Это промежуточная, оформительская ситуация», – сказал Климчук, чьи слова приводятся в сообщении «Аэросоюза», поступившем в «Интерфакс» во вторник.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Московской области 5 октября зарегистрировал заявление Сбербанка о банкротстве «Аэросоюза». Причина подачи иска на сайте картотеки арбитражных дел не указывалась.

Вертолетная компания «Аэросоюз» основана в 2002 г., является крупнейшим в России официальным дилером и сервисным центром вертолетов иностранного производства: Robinson, Agusta, Airbus (Eurocopter), Bell, MD. В 2005 г. «Аэросоюз» открыл первый вертолетный клуб в России.