Приставы опечатали забой шахты «Распадская-Коксовая» на месяц

В Кемеровской области судебные приставы закрыли участок шахты в Междуреченске из-за нарушения требований безопасности. Как сообщает сайт управления ФССП, на 30 дней прекращена работа подготовительного забоя по решению городского суда.

4 октября в этом забое шланг затянул на вращающуюся часть проходческого комбайна шахтера, напоминает управление. По данным «Газеты Кемерова», это произошло на предприятии «Распадская-Коксовая». Обстоятельства несчастного случая не расследованы. Сибирское управление Ростехнадзора установило, что в забое не обеспечена безопасность персонала: «не разработаны мероприятия по безопасному производству работ при установке анкеров и выемке горной массы, не используется временная крепь, крепления бортов выработки отстают на 5 м».

7 октября Междуреченский городской суд признал закрытое акционерное общество виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

13 октября 2016 г. судебный пристав приостановил работу забоя, опечатал шахтовое оборудование и установил запрещающие знаки.

В ночь на 9 мая в шахте «Распадская» в Кемеровской области произошли два взрыва метана и угольной пыли. Погиб 91 человек, еще 133 пострадали. Экономический ущерб компания оценила в 8,6 млрд руб. Ответственность за гибель людей следствие возложило на несколько бывших и действующих сотрудников, а также командира отряда горноспасателей.