«Шереметьево» намерено провести реконструкцию терминала C

Аэропорт «Шереметьево» намерен провести реконструкцию терминала С, сообщил ТАСС председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» Александр Пономаренко.

Реконструкцию проведут на сэкономленные средства от строительства терминала В и межтерминального перехода. На последние два проекта планируется направить $550 млн вместо ранее запланированных $630 млн.

«У нас есть небольшая экономия, и при условии принятия соответствующего решения советом директоров АО "Международный аэропорт Шереметьево" мы ее потратим на реконструкцию терминала C», – заявил Пономаренко.

Сумма инвестиций в строительство терминала В составит порядка $305 млн, а строительство двух тоннелей с учетом экономии по результатам разработанного проекта и проведенных тендеров обойдется примерно в $245 млн, уточнил он.

В пресс-службе «Шереметьево» ТАСС уточнили, что сроки реконструкции терминала будут определены после проведения корпоративных процедур в октябре-ноябре этого года.

Он также добавил, что третья взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» может быть сдана в эксплуатацию в усеченном варианте – без одной магистральной дорожки и одной соединительной рулежной дорожки. Полоса, как и планировалось, будет построена в конце 2017 – начале 2018 г., уточнил Пономаренко. Ранее сообщалось, что сроки строительства полосы сдвигаются на 2019 г.

По словам Пономаренко, договор на строительство третьей взлетно-посадочной полосы в «Шереметьево» заключен с компанией «Трансстроймеханизация».

По словам Пономаренко, если ВПП будет построена в урезанном варианте, это сократит эффективность инвестиций в ее строительство. В случае если третья полоса не будет построена в полном объеме, это в значительной степени сократит ее эффективность и, соответственно, пропускную способность аэропорта, добавил он.

«Будем надеяться, что мы сумеем убедить правительство [выделить дополнительное финансирование]», – сказал Пономаренко. Источник, знакомый с планами аэропорта, заявил ТАСС, что речь идет о дополнительном финансировании в 5 млрд руб.